林嘉麒：港股將期結　向下機會大

投資市場經過上周全球央行議息後，日本央行加息、瑞士減息、美國聯儲局與英倫銀行看法分岐，綜合起來卻對環球股票指數影響不大。

首先，騰訊業績公布前在50線附近悶局上落，業績公布後，雖然不是所有數字令市場興奮，只有經調整利潤、網絡廣告等好過市場預期，或者只有1,000億元回購令市場驚喜，結果股價上周四先高後低，最高見過298.2元，全日收市突破100天移動平均線失敗，剛過去的兩個交易日再次徘徊於50天及10天線區域，簡單來說，又再悶局。

至於美團，日前公布了好過市場預期的業績，股價也是突破乏力，昨日最高曾見96.8元，較3月高位稍為突破後，卻先升後回，升幅大為收窄，成交也不多。

料基金無意粉飾櫥窗

原本期待兩隻重磅科技股業績只要稍為好過預期，便可帶動大市氣氛，奈何願望成空，恒指上周四上試17,000點後，上周五迅即回調至50天線支持，要留意上周四及五是全星期的高低位，而恒指昨日繼續守於100天線以下，短線向下的機會增加，下一個支持位是50天線，即16,200點。

本星期五由於復活節假期關係，明天是期指結算，周四是季結。對於港股來說，季結及年結的實際意義已不大，基金大戶持貨亦不多，加上港股價值之低，也不會勉強以較高的價值作結，相信低位承接力不會太強。

不過，即使3月期指表現不是十分好，但走勢是向上為主，明天是期結，理論上多是反向而行，加上長假在即，下周港股只有3個交易日，淡市加上投資者信心疲弱，股市往往會出現較深調整，投資者要額外小心。

後市聚焦鮑威爾發言

再者，本周經濟數據重點關注度高，包括：美國2月核心個人消費開支(PCE)、美國去年第四季度國內生產總億(GDP)，又有聯儲局主席鮑威爾攜局內官員發言，包括聯儲局理事庫克、沃勒，以及亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克，4人都在今年持有投票權，上周議息後投資市場認為是「鴿」，但實際上「鷹」的成分不少，因此相關官員言論極為重要，會否放大鷹咬大家一口？

不過，近期市場對內地經濟情況未太悲觀，本周有博鼇亞洲論壇2024年年會於今日到29日舉行，亦有中國發展高層論壇2024年年會召開，會上有否「經濟強心針」出來亦是後市的關鍵。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)