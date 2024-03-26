廖嘉豪：投資者或應趁低吸納日股

日本央行宣布貨幣政策正常化的措施，貨幣政策會議聲明確認工資和物價之間的良性循環正在加強，認為以可持續、穩定的方式實現2%的物價穩定目標的條件已經成熟，並認為針對通脹超標承諾的貨幣基礎條件已經達到。央行政策不確定性消退有利日經上試41,000點，年中前在現水平整固後，再上試花旗分析員預期的今年高位45,000點。

日本科技行業比重可讓日股坐享科技熱潮，科技行業分別佔日經及東證指數13%及14%，明顯高過MSCI環球(美國除外)的9.5%及MSCI歐洲(英國除外)的10.2%。雖然日本受惠科技熱潮的程度顯然不像美國或亞洲新興經濟體如南韓般直接，但相對不包括美國的環球股票指數及歐洲股票指數時，日股的科技行業比重應足以讓日股能持續受惠以人工智能為核心的科技熱潮。

由於日股的週期性非常高，意味日股在環球製造業週期上升時往往跑贏其他市場，尤其最近環球製造業採購經理指數重回50以上擴張水平，而環球採購經理指數亦已高於其3 個月移動平均線。花旗分析員透過研究每當環球採購經理指數高於其3 個月移動平均線時買入東證指數，發現資訊比率(數值愈大愈好，評估在考慮風險的情況產生超額回報的能力)由任何情況下的0.43大幅提高至0.9，波動性亦由任何情況的21.1%大幅改善至13.5%，日股整體風險回報平衡在環球採購經理指數回升時明顯較為有利。

目前日本實際利率較大機會維持負值，有利經濟和資產價值。基於目前的通脹預期，花旗分析員認為日本地產股仍有大幅上升空間，日本地產股市帳率自2012年起與日本10年期平衡通脹率同升同跌，但2021年尾起日本地產股市帳率未有跟上平衡通脹率由約0.1%升至約1.2%左右的升勢，仍徘徊在1.1倍至1.3倍區間(2014年頭10年期平衡通脹率約現水平時，日本地產股市帳率當時曾觸及約2.2倍)，政策不確定性消退或有利地產股追落後。

隨着日股或過渡至區間波動，花旗分析員認為低風險、高質量和盈利大幅上調的股票期間最有上升潛力，而日本央行政策預期、採購經理指數(PMI)回升、企業管治改革以及外資流入持續仍一致利好日股潛在表現，投資者或應趁低吸納。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪