【業績一覽】華潤萬象生活、米蘭站、萬事昌國際等
2024年03月26日 08:32
東網電視更多新聞短片
華潤萬象生活(01209)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利29.28億元人民幣，按年升32.7%，每股盈利128.3分，末期息48.1分。
米蘭站(01150)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損2,788.4萬港元，每股虧損3.17仙，不派息。公司2022年同期錄股東應佔虧損4,585.5萬元。
萬事昌國際(00898)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利1.79億元，按年跌32.1%，每股盈利21.44仙，末期息2仙。
中策資本控股(00235)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利2,678.8萬元，每股盈利0.13仙，不派息。公司2022年同期錄股東應佔虧損1.89億元。
東方興業控股(00430)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損4,081.6萬元，盈轉虧，每股基本虧損10.51仙，末期息1.2仙。公司去年同期錄股東應佔溢利1,218.4萬元。
朸濬國際(01355)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損3,817.8萬元，每股虧損8.51仙，不派息。公司2022年同期錄股東應佔虧損779.4萬元。