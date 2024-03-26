鄧聲興：同程旅行首派末期息 凸顯管理層對現金流及前景有信心
2024年03月26日 09:17
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泰國、馬來西亞、新加坡等熱門出境遊目的地相繼宣布對中國遊客實行免簽政策，引爆旅遊市場。中國領先的在線旅遊平台同程旅行(00780)受惠於此，2023年業績創新高，全年收入及經調整淨利潤同創新高，收入增加80.7%至約118.96億元人民幣；經調整淨利潤激增240.3%至約21.99億元人民幣；經調整淨利潤率由2022年的9.8%大幅擴大至2023的18.5%。2023年的平均月付費用戶按年增加39.1%至約4,130萬人，年付費用戶按年增加25.2%至約2.35億人。業績表現亦大幅超越了2019年疫情前的水平。與此同時，公司更首度宣布派發末期股息每股15港仙回饋股東，反映管理層對現金流及前景有信心。
同程旅行把握本地及短途旅行需求激增帶來的機遇，並加強汽車及用車業務的營運。在票務總量激增以及增值產品和服務的優化所推動下，2023年來自交通票務服務收入按年升78.5%至約60.30億元人民幣。公司利用來自交通業務的龐大流量，通過交叉銷售策略來發展住宿業務，其業務量及收入展現強勁增長，2023年來自住宿業務的收入按年增加61.5%至約39億元人民幣。未來同程旅行有望進一步擴大市場覆蓋及份額，利用其龐大的用戶基礎，做到背靠內地市場，面向國際尋求突破，值得關注。股份阻力位24元，支持位18.9元。
意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)