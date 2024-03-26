鄧聲興：同程旅行首派末期息　凸顯管理層對現金流及前景有信心

同程旅行把握本地及短途旅行需求激增帶來的機遇，並加強汽車及用車業務的營運。在票務總量激增以及增值產品和服務的優化所推動下，2023年來自交通票務服務收入按年升78.5%至約60.30億元人民幣。公司利用來自交通業務的龐大流量，通過交叉銷售策略來發展住宿業務，其業務量及收入展現強勁增長，2023年來自住宿業務的收入按年增加61.5%至約39億元人民幣。未來同程旅行有望進一步擴大市場覆蓋及份額，利用其龐大的用戶基礎，做到背靠內地市場，面向國際尋求突破，值得關注。股份阻力位24元，支持位18.9元。

意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)