東亞證券籲買國泰　目標11.2元　看漲28%　

該行指，截至周一，國泰航空的未來12個月預測EV/EBITDA(企業價值倍數)為4.9倍，較撇除疫情期間影響、過去10年平均值的7.05倍為低，預期其2024年EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)為220億元，未來12個月目標EV/EBITDA為5.7倍。

該行又指，國泰去年業績勝預期，下半年復甦步伐加快。單計2023下半財年，盈利較上半年高25.8%，屬業績主要亮點之一，認為其乘客收益率今年將會繼續由疫情高位正常化，但因整體運力仍未完全達致供需平衡和客運需求增速穩健，故預期乘客收益率縱使下跌，仍會高於2019年時的水平。

該行預期國泰的客運業務維持穩健增長，由於港府大力推動盛事旅遊和大型經濟及金融論壇和藝術展覽等，料吸引更多長途商務旅客來港、本地出境旅遊需求持續強勁，以及「個人遊」計劃合資格城市有望增加和訪港的中國內地旅客免稅額度有機會大幅提高，提升國內旅客對香港航線需求。

貨運方面，東亞證券指，短期利好因素包括來自跨境電商的貨運需求強勁，以及紅海衝突或令更多商品貿易由海運轉至空運，因此相信貨物收益率在今年雖持續下降，但同樣仍能高於2019年的水平。

國泰今年計劃增聘5,000人。東亞證券表示，隨着國泰增聘人手和提出多項紓緩措施應對航班取消問題，主動取消航班的風險將會減少。不過，國泰或要給予更好待遇吸納人才，或會令今年員工開支增幅較大，抵銷部分每單位成本下降的利好因素。