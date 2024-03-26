差估署：2月私宅售價指數按月再挫1.6%　連跌10個月

本港住宅樓價持續下跌，差餉物業估價署周二(26日)公布的臨時數據顯示，2024年2月私人住宅售價指數報302.5點，按月再挫約1.69%，已連挫10個月，累跌約14.6%，續為逾20年最長跌浪，指數並為2016年9月後的逾7年最低。今年首兩個月亦已挫約2.89%。

而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約24%。

此外，今年2月私宅租金指數報185.3點，按月下跌約0.12%，已連跌兩個月，累挫0.32%。

2月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位跌幅較大，該指數最新報303.8點，按月下調約1.65%，已連跌10個月，累挫約14.59%，為2016年9月後的逾7年最低。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，該指數最新報274.4點，按月挫約1.29%，亦連挫10個月，累跌約12.69%，該指數為2016年9月後的超過7年新低。

此外，據該署臨時數據，今年2月各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價走勢各異，其中，只有新界區下跌。

該區最新平均呎價報約10,678港元，按月下跌約2.34%，累挫6個月，為2016年12月後的逾7年最低。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約448萬元。

至於港島區細戶平均每方呎售價最新報約12,545元，按月回升約1.16%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約545萬元。

而上月九龍區細單位平均每方呎售價最新報約11,008元，按月明顯反彈約4.33%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約493萬元。