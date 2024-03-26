m18講場：Jollibee創辦人孖許正宇歎炸雞　大談香港吸引力

炸雞快餐店Jollibee(快樂蜂)係菲律賓名產，母企Jollibee Foods Corporation主席兼創辦人陳覺中近排嚟咗香港，同朋友食飯都揀食雞，仲可以順便巡視業務，可謂「一雞兩味」！

陳生今次嚟香港，主要係參加周三(27日)舉行嘅第二屆「裕澤香江」家族辦公室論壇，舊年都有嚟，今年仲做埋演講嘉賓，分享家族辦公室發展嘅創富跨世代經驗，認真捧場。

參會前，佢就孖住財經事務及庫務局局長許正宇，走去旗下將軍澳分店食雞，兼閒談下香港對海外企業家、家族辦公室嘅吸引力。唔知呢間分店有乜咁特別，要特登去到咁遠呢？

唔講唔知，Jollibee初初喺香港只得一間分店，邊度？假日外傭主要聚腳地中環，1996年開業。近幾年愈開愈多舖頭，包括喺灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、大埔等，現時香港門店網絡擴展至16間，似乎都體現出公司對香港市場未來發展嘅信心。

香港近年積極發展家族辦公室業務。根據2022年福布斯菲律賓富豪榜，陳生及其家族排名第七，身家達26億美元(約202.8億港元)。希望佢一樣咁捧場，將少少資金帶嚟香港啦！