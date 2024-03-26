調查：84%港僱員關注健康福利　影響工作機會考量

保柏環球發布最新《香港僱員健康狀況指數》發現，近半數（45%）受訪者對自己現時的身體健康狀況有一定程度的不滿意，另亦有近半數（48%）受訪者評價自己的身體健康狀況低於平均水平。相反，近九成（88%）的受訪者評價自己的心理健康狀況屬於或高於平均水平，更有超過八成（84%）受訪者表示，某程度上會根據僱主對僱員健康福利方面的支持程度來考慮工作機會。

個人健康狀況是被首要關注的議題，尤其是對31歲或以上的僱員而言，有近四成（39%）的受訪者表示在日常生活中最擔心的是個人健康狀況，僅次於個人財務穩定（41%）。

雖然政府建議市民每周至少運動3天，但仍有41%的受訪者表示自己無法達到標準。四分三 （75%）受訪者亦表示僱主除了基本的僱員保險外，在身體健康方面並沒有提供其他支持，且近半數（47%）受訪者認為僱主對促進身體健康方面的支援不足。

調查亦發現有少於一半（44%）受訪者對僱主提供的醫療保險計劃感到滿意，而近四成（39%）受訪者認為僱主提供的計劃未能滿足他們現生活階段的具體需求。考慮到年齡相關健康問題的增加和對更全面保障的期望，受訪者對公司醫療保險計劃的滿意度也隨着職位的資歷而降低。調查又指出，只有四分一的僱員得到僱主支援有效提升健康的體能活動，例如團體運動或健身挑戰（30%）和免費健身會籍 （18%）。

彈性工作安排被受訪者列為最能夠改善身心健康的決策（48%），其次為包含健身課程和營養工作坊的僱員健康福利計劃（14%），以及健身和心靈健康中心的津貼或免費會籍（11%）。超過八成（84%）的受訪者希望能夠在某程度上參與企業健康福利及活動的決策，反映聆聽僱員意見及滿足他們的需求，可以打造一個更包容及有助僱員成長的環境。

保柏環球中東及亞洲區總經理 Dean Pollard 表示，香港僱員對為滿足現時健康福利需求而提供的支援日益不滿，企業需要了解這些變化和僱員對於改善整體健康，尤其是身體健康的需求。為所有員工度身訂造出能支援和包容不同年齡層員工的工作環境，僱主實在責無旁貸。信醫療保險計劃不應該只是劃一的方案，而企業亦不應單為僱員提供基本保障。

該調查分析了香港僱員在身心健康狀況方面的趨勢和挑戰，訪問了不同背景的僱員，其綜合意見強調了僱主在促進整體僱員健康的關鍵角色。