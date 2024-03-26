利嘉閣陳海潮：差估署指數樓價第2季可止跌企穩

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差餉物業估價署最新樓價指數持續下跌，自去年5月至今已連跌10個月，為2003年7月後的約二十年半最長跌浪，不過，財政預算案全面撤辣，料最快踏入第二季開始指數才可止跌企穩。

差估署今日公布的最新數據顯示，2024年2月私人住宅售價指數報302.5點，創下近7年半新低：跌幅約1.60%。陳指出，今年2月樓價跌幅擴大，主因是反映1月下旬整體市況仍然不濟，加上當時港股跌破萬五點大關，而2月上旬則因臨近新春而進一步轉淡，業主沽樓做價更為受壓。

展望3月形勢，因應2月下旬仍為農曆新年後淡市，加上觀望財政預算案措施，樓市依然受壓；惟2月底公布全面撤辣後，交投即應聲彈起，市場氣氛明顯回暖，冀3月樓價跌幅能有所收窄，但恐仍要跌約0.5至1%左右，總結整個第一季，樓價料累跌約3.37至3.85%。

他又稱，目前樓市以量轉旺行先，樓價料最快在4月才能反映轉穩持平之勢，若市況持續理想，望能在5月及6月開始回升；暫時仍然維持全年樓價看升約5至8%的預測。

租金走勢方面，差估署2月租金指數持續回落，在淡季期間算是十分「硬淨」，相信與專才持續入市租樓有關。相信在淡季過後，新一批抵港專才租賃需求持續，今年租務市場可續看好，次季開始能與樓價再次並駕齊驅。