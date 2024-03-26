陳永傑：港樓貨尾銷情強　3月一手成交料達5000宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署指數屬滯後數據，今期反映財政預算案前的1、2月沉寂市況，樓價陷漫長跌浪，連一直堅挺的租金指數亦連跌兩個月，顯示樓市相當嚴峻，終於政府2月底財政預算案宣布為樓市全面撤辣，「去辣」至今近1個月，樓市形勢已截然不同，隨着美國息率已見頂，亦憧憬減息，3月份樓市明顯重拾暢旺，下月差估署指數將反映撤辣後樓市新形勢，指數有望止跌回穩，甚至微升。

他指，撤辣後樓市明顯不一樣，一二手成交均大突破。一手市場方面，2月28日至今累錄逾3,760宗一手成交，單計3月份一手成交已逾3,600宗，創一手住宅銷售條例實施後逾十年新高，成交量日日破新高，預計全月一手成交必達4000宗，現時貨尾銷情強勁，估計全月一手成交亦有可能達到5,000宗。

撤辣後發展商採積極推售策略，無加價亦無減價，亦無削減優惠，維持克制，所以去貨情況理想。二手市場撤辣後成交量同樣大增，中原地產3月份成交較2月份急增約4倍，預計3月二手市場成交約4000宗，比2月約1,500宗顯著彈升。預計3月一手及二手交投合共約8,000宗，數字令人振奮，足以反映撤後辣樓市已大轉變，由過往的壓抑需求到現時樓市正常化，市場積累了大量購買力，加上美國息口已見頂，同時下半年將會減息，將對物業市場帶來正面影響，最關鍵的是，樓市已撤辣，物業市場得以回歸正軌，成交量正常增加，相信撤辣後樓價不會急升，表現漸趨平穩。目前樓價相比高峰下挫約25%，6月份樓價跌幅有望收窄至約20%，若旺勢持續，年底有望追回15%的跌幅，仍較高峰回落約10%，整體樓市發展將更健康。