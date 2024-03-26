地平線遞交主板上市申請　收入唔夠冚研發費

屢傳上市的內地乘用車高級輔助駕駛(ADAS)和高階自動駕駛(AD)解決方案供應商地平線(Horizon Robotics)，終於向聯交所遞交主板上市申請。

近日消息指地平線想集資5億美元(約39億港元)。本次上市的保薦人為高盛、摩根士丹利和中信建投國際。

地平線是同股不同權(WVR)公司，每股10票的A類普通股由創始人余凱、黃暢及陶斐雯持有。每股1票的B類普通股方面，主要股東包括上汽集團和德國老牌車廠福士，分別佔現時公司股份的10.02%及2.69%。

其「軟硬一體」的解決方案已獲得24家車企採用，涵蓋比亞迪、北汽、奇瑞、吉汽、廣汽、蔚來、理想、上汽、現代、福士、Audi等等，裝備於超過230款車型。2023年收入增長71.32%至15.51億元人民幣(下同)，毛利率擴大1.21個百分點至70.32%。

問題是，過去3年研發開支都超過收入，2023年增加25.87%至23.66億元，亦即收入的1.52倍，比2022年的2.07倍有所下跌。儘管去年虧損縮窄22.71%至67.39億元，但2021至2023年累計虧損達175.19億元，經調整後一樣累蝕46.29億元，尚未扭虧。