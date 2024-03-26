小米漲3%！雷軍：小米智能駕駛目標年內步行業第一陣營

雷軍指，智能電動汽車本質上就是「汽車 x 電動 x 智能」。過去10年，已經解決電動化的問題；未來10年，將是智能化的10年，智能化將成為這個時代的決勝點。

他表示，小米從2010年開始進入智能手機市場，目前已是全球前三大手機公司，也是全球最大的消費級AIoT平台，無論是OS、AI、機械人等都積累了非常全面的技術能力，這些能力都將逐步應用於汽車上。

他認為，「智駕+智艙+生態」將會成為小米汽車參與競爭的技術制高點。小米的「人車家全生態」，前所未有的將所有智能終端連接在一起，無感互聯、能力協同，讓大家體驗到無處不在的智能生活。

此外，雷軍表示，智能駕駛是智能電動汽車的關鍵戰場。小米在智能駕駛領域投入巨大，目前研發團隊已超過1,000人，預計年底突破1,500人。配置專用的測試車，智駕路面測試里程累計超過1,000萬公里。

他指，堅持全棧技術自研，全系標配全國都能開的高速領航、一鍵代客泊車和智能泊車輔助等高階智能駕駛功能。小米智能駕駛，可能是業內進步最快、進展最猛的。目標就是2024年內進入行業第一陣營。