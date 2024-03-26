黃建業：香港樓價在三條件下 有5%溫和升幅

樓價方面，則相信暫時難以大幅反彈，但強調看好後市，惟樓市「大陽春」能否延續還看經濟，若本港經濟顯著改善，加上美國下半年開始減息，而且中美關係未有惡化，全年樓價可有約5%的溫和升幅。

撤辣後一、二手成交均大幅反彈，該行綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，撤辣後27日(即2月28日至3月25日)，全港新盤成交量超過3,700宗，較撤辣前的27日(即2月1日至2月27日)，激增逾18倍。二手方面，據分行資料，35個大型屋苑於撤辣後四個星期共錄490宗成交，亦較撤辣前四周高出2.45倍。

黃建業相信，撤辣不會令樓價飆升，目前樓市與辣招出現前已經不同，相較於辣招推出前，現時房屋供應已經恢復穩定，市場短炒活動幾乎絕迹，而以往「摸貨」直接炒高樓價，但如今「摸貨」成本高昂，炒家「無肉食」難以進場，相信短期樓價難大幅反彈，預期次季樓價將隨成交回升而跌幅收窄，並漸漸回穩。