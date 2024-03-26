12年前揭恒大造假反遭重罰　香櫞創始人︰希望證監會道歉

「我希望得到道歉，退還罰款也是公平的做法。」 Left補充說，即使能夠收回當初數百萬港元的罰款，亦彌補不了為此事而支付超過100萬美元(780萬港元)的訴訟相關開支。

去年底，證監會斥巨資以54億元，購入港島東中心42至54樓(不包括49樓)共12層辦公樓，總面積約29.6萬方呎。

回看2016年證監會發表的公告，該會就着狙擊恒大一事提起研訊程序後，Left最終裁定有市場失當行為，遭勒令其交出沽空恒大所得的159.624萬元利潤，更要支付約126萬元的政府開支及約400萬元的證監會開支；同時禁止Left進入香港資本市場5年。

據當時監管機構的說法，恒大「無力償債」和「作出會計方面的欺詐行為」都並非事實，Left在沽空機構對恒大的種種指控「屬虛假及具誤導性，並有可能會引起一般投資者的恐慌」。證監會亦引述了一些市場觀點，包括摩根大通、瑞銀、德意志銀行的分析員報告去力撐恒大財務狀況正常。

諷刺的是，中國證監會近期發布了調查結果，指恒大地產於2019年度及2020年度通過提前確認收入方式財務造假，已作出行政處罰及針對相關人士採取證券市場禁入措施。不過，中證監的調查似乎未有提及恒大的造假行為是否在更早之前就已經存在，而香櫞的沽空報告早於2012年已發表。

Left於2016年底被市場失當行為審裁處裁定市場行為失當及判罰之後，一度接受《東網》訪問時表示，有關裁決「對香港市場而言是倒退」，當時他亦試圖極力證明沽空機構的存在必要，但被禁入港股市場的他只能黯然離場。

回想2016年底，港股仍穩守在兩萬點以上，如今卻是比當年還要低，某程度上亦印證了Left的「倒退論」所言不虛。港股淪落至今，孰誰的責任？