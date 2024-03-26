前元朗戲院申請重建商住樓宇　提供72伙

已於2020年結業，原有近60年歷史的前元朗戲院，業主向城市規劃委員會提出最新規劃申請，要求放寬興建密度以重建作商住樓宇，提供72個住宅單位，並設有160至220個安老院舍床位。

上述地盤位於炮仗坊8號，佔地約8,396方呎，位置鄰近世宙及朗晴邨，現劃為住宅(甲類)用途，申請人提出將非住用地積比率，由2.23倍大幅放寬至8.3倍，作零售及安老院舍等用途，住用地積比率為3.82倍，計劃重建為1幢樓高21層的商住物業，另外提供兩層地庫，住宅及商用樓面分別約32,110及約69,644方呎，初步預計於2027年12月落成。

根據申請人提供的圖則資料，項目的零售部分設於地下至2樓，3至7樓為安老院舍，8、9樓為相關寫字樓等設施，住宅樓層由10至19樓，住客會所則設於20樓。

資料顯示，元朗戲院於1961年開幕，曾是當區最早期建成的3間戲院之一，當時開幕吸引逾千人到賀觀禮，開幕後亦一直成為不少市民消閒及拍拖的好去處，戲院在2020年停業裝修，惟最後無聲無色地結業，戲院大樓亦於2022年拆卸。此外，業主亦曾於2018年提交規劃方案，當年計劃以9.5倍地積比率，重建為1幢19層高寫字樓，惟其後撤回申請。