商湯去年未扭虧　生成式AI收入飆　加用國產晶片

這家遭美國制裁、又被日本軟銀多次減持的中國明星人工智能公司(AI)，盈利能力曾被券商質疑。業績公告顯示，該企去年收入倒退10.57%至34.05億元，原因是傳統AI收入大跌41.09%所致，經調整LBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前虧損)擴大3.7%至43.69億元，經調整淨虧損亦擴大14.31%至54.14億元。

不過，值得留意的是，商湯去年生成式AI收入大增199.89%至11.83億元，並見智能汽車收入增加31.08%至3.83億元。公司稱，隨着繼續將發展重點轉移至生成式AI，而主動收縮智慧城市業務，智慧城市的收入佔比下降明顯從30%下降到了不到10%，反映公司對智慧 城市的依賴度大幅降低。

商湯表示，過去一年裡，客戶在商湯大裝置上使用的訓練及推理晶片選擇變得更為多樣化。我們增加了對華為昇騰、寒武紀等主流國產芯片的適配，以全國產的技術棧，支持大模型的訓練、微調和推理。而實現這一點的關鍵乃參與聯合開發的DeepLink開放計算體系。

AI模型勝Meta、Google

「它可以說是目前國內並行計算平臺裡的佼佼者，是連接國產硬件和主流深度學習算法框架的橋樑和紐帶。」該企稱，DeepLink有300多個標準化算子接口，「基本上(英偉達，Nvidia的)CUDA能夠支持的AI大模型計算需求，DeepLink也完全能夠支持，覆蓋率在99.5%以上」。有了DeepLink，各類國產芯片就可以輕鬆適配主流的大模型訓練框架和算法庫，比如PyTorch、DeepSpeed等常見的開源訓練框架，還有商湯推出的OpenMMLab、OpenDILab、OpenGVLab等開源算法庫，充分發揮國產芯片的性能。

另外，商湯相信，在智能終端領域，2024年是端側大模型應用的爆發之年。商湯基於在智能終端多年的積累，構建了行業領先的、不同規格的小模型，例如同樣是7B模型，其性能領先於Meta的Llama2和Google的Gemma。