贏到開巷！弱日圓旅客增　日本百貨業免稅銷售額飆1.7倍

日圓貶值加上春節長假效應，訪日觀光客大增，提振了日資百貨業消費者人數。據日本百貨店協會(JDSA)顯示，2月赴日觀光客消費額的免稅銷售額，按年激增1.71倍，至469億日圓（約24.25億港元），不僅連續第23個月有增長，月銷售額更創2014年10月開始進行調查以來歷史次高紀錄，僅低於2023年12月的477億日圓（約24.66億港元），佔整體百貨業銷售額比重達10.9%

JDSA針對日本全國71家百貨業者、177個百貨業據點進行統計，結果顯示，2月日本百貨業同店（指營業滿1年以上的店面）銷售額較去年同期大增14%至4,329億日圓（約223億港元），連續第24個月呈現增長，和疫情爆發前的2019年2月相比高出6.3%。

就觀光客血拼的商品種類來看，2月份以奢侈品牌的「個人物品類」銷售額較去年同期增24.9%至729億日圓（約37.69億港元）居冠，連續第29個月呈現增長。

其次是「衣服類」銷售額，升15.2%至1,109億日圓（約57.34億港元），連續第24個月增長；至於家電等「家庭用品」則下滑2.1%至133億日圓（約6.88億港元），4個月來首度呈現下滑。