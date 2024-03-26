【新盤追擊】BLUE COAST佔據港島南岸兩大優勢！
2024年03月26日 18:45
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坐落於港鐵黃竹坑站上蓋的全新發展項目—港島南岸，一共分6期發展，早前推出的第一、二及四期備受市場關注；據美聯物業助理區域經理楊家俊（Peter）表示，港島南區向來是富人聚居地，有山又有水，又擁有港鐵南港島綫的鐵路優勢。而港島南岸不單是港島區近30年來首個全新鐵路盤，更擁有黃竹坑首個大型地標商場「THE SOUTHSIDE」，推升了項目的曯目程度。
港島南岸第三期亦部署登場，由長江實業(01113)及港鐵(00066)合作發展，全個項目由4幢29至31層高分層住宅大廈組成，一共提供1,200伙分層住宅，是港島南岸6期中最大規模的一期，而率先推出的3B期命名為BLUE COAST，合共提供642伙，間隔兩房至四房，實用面積介乎452至1,267方呎；另外，項目同時是港島南岸各期中最貼近港鐵黃竹坑站出口。美聯楊家俊又稱，由港鐵黃竹坑站出發，兩個站直達鐵路樞紐金鐘站，由金鐘前往紅磡站只需5分鐘，便可轉乘屯馬綫穿梭九龍、新界各區，以至往返內地及機場，都相當方便快捷。
BLUE COAST除佔據交通優勢外，更同時盡享旗艦商場「THE SOUTHSIDE」的優勢，事關商場便是位於樓盤基座，商場樓面面積逾51萬平方呎，5層商舖約有150間商戶，無論生活購物以至消閒娛樂都一網打盡。想知樓盤更多資訊，一齊睇片啦！
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