【新盤追擊】BLUE COAST佔據港島南岸兩大優勢！

坐落於港鐵黃竹坑站上蓋的全新發展項目—港島南岸，一共分6期發展，早前推出的第一、二及四期備受市場關注；據美聯物業助理區域經理楊家俊（Peter）表示，港島南區向來是富人聚居地，有山又有水，又擁有港鐵南港島綫的鐵路優勢。而港島南岸不單是港島區近30年來首個全新鐵路盤，更擁有黃竹坑首個大型地標商場「THE SOUTHSIDE」，推升了項目的曯目程度。

BLUE COAST除佔據交通優勢外，更同時盡享旗艦商場「THE SOUTHSIDE」的優勢，事關商場便是位於樓盤基座，商場樓面面積逾51萬平方呎，5層商舖約有150間商戶，無論生活購物以至消閒娛樂都一網打盡。想知樓盤更多資訊，一齊睇片啦！

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