【一手盤攻略】Blue Coast盡佔港島南岸鐵路、商場優勢

位於港鐵黃竹坑站上蓋的港島南岸發展項目，是港島區近30年來首個全新的鐵路物業，相當受市場注目。 中原地產區域營業經理吳景新表示，黃竹坑屬於港島南區，而南區向來都是富豪聚居地，隨著港府最新提出的「躍動港島南」計劃，將南區打造成一個適合居住、工作、創意及消閒玩樂的地區，當中更加快黃竹坑工廈重建或改裝，令區內面貌煥然一新，同時釋放居住及投資價值，所以當時一落實發展港島南岸這個項目，隨即震撼市場。

港島南岸第3期Blue Coast，由長江實業及港鐵合作發展，屬於港島南岸6期中，發展規模最大的一期，一共提供1200伙，住宅部分3B及3C兩期發展，分别涉及642及558伙，單位間隔介乎2房至4房。

Blue Coast盡佔港島南岸鐵路網絡，以及商場優勢；項目是整個港島南岸6期中，最貼近港鐵黄竹坑站出入口的一期，住戶可乘搭專屬的升降梯，直達基座的商場THE SOUTHSIDE，經商場前往港鐵站，出行快捷不言而喻 。中原吳景新補充，黃竹坑出入非常方便，由港鐵黃竹坑站上車，兩個站直達超級鐵路樞紐的金鐘站，不單往來港島各區快捷，於金鐘站轉乘東鐵綫或荃灣綫，往返九龍、新界，以至內地及海外都輕宜易舉。除了鐵路外，於港島南岸側近的警校道、香葉道及惠福道，亦設有多條巴士及小巴路線。另外，由港島南岸駕車至香港仔隧道口僅約5分鐘，若再經紅隧前往九龍，交通暢順時，全程最快約15分鐘。

至於Blue Coast基座商場THE SOUTHSIDE，就更是南區地標式商場，商場包羅萬有，住客行街、購物、看戲、食肆，就連小朋友的課餘活動都照顧周全。中原吳景新補充，於南區生活，行街購物除了前往THE SOUTHSIDE外，還可以去數碼港商場、赤柱廣場及淺水灣The Pulse等。若然想貼地的選擇，亦可前往香港仔中心，及海怡商場等。而黃竹坑及香港仔一帶更是南區的美食天堂，例如避風塘，以及被稱為「香港築地市場」的香港仔魚類批發市場等。

Blue Coast的住客平日可享用自設的會所之外，想親親大自然的話，隨時可前往項目旁邊的南朗山行山徑，對追求健康生活人士來說，可謂如魚得水。中原吳景新還稱，南區上山下海的消閒活動垂手可得，區內有多個著名海灘，好似深水灣、赤柱、淺水灣等，另外又有著名的主題公園海洋公園，同時亦有多個星級會所，好似深灣遊艇會、鄉村俱樂部、及香港高爾夫球會等。除此之外，又有黃竹坑體育館、香港仔運動場、以及南區首個網球及壁球中心等，強身健體的活動選擇多不勝數。

至於講到家長至關心的選校，Blue Coast附近就有多間星級名校，包括香港加拿大國際學校，新加坡國際學校及香港國際學校等；而出名直資、私立名校更有聖保羅男女中學附屬小學、弘立書院、以及滬江維多利亞學校等；樓盤小學屬於18校網中學就屬於南區。