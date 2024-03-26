中電信柯瑞文：對其他收購持開放態度　對天翼雲發展有信心

他指出，電訊設施須把握核心技術，在原有設備上再疊加科技發展，包括網絡、雲、人工智能(AI)，和量子計算及安全。集團過去科技賦能的成效明顯，提升業務效率，同時降低成本。

他又指，未來會繼續發揮「雲網融合」的優勢，特別是近幾年雲計算發展的成果，要推出「量子計算雲平台」，透過雲平台方式，讓各方面享有量子計算服務。基於集團擁有這類核心關鍵技術，把量子作為計算能力，通過雲計算、公有雲方式，向公眾提供服務，下一步將結合「超算、通算、智算和量子計算」，形成「一雲多算」平台。

柯氏強調，集團「智能雲往智能的拐點，我們已越過」，所以下一步對天翼雲、智能雲的發展更有信心，而雲是作為經濟社會發展重要一環。「不談雲的人工智能是很難想象」，集團具有網的基礎，又有雲的核心，所以在推動AI發展具有優勢。