仲量聯行：私人學生住宿將成新興投資物業

仲量聯行發表的《解鎖私人學生住宿市場增長潛力》報告指出，非本地學生湧入及學生宿舍供應不足，未來4年將為私人住宿市場帶來額外2.23萬張床位需求，私人學生住宿將成為新興投資物業。

該行香港資本市場部主管陳國章表示，以香港最大型的私人學生住宿Y83為例，自2022年起平均每年租金升幅超過10%，過去12個月該類物業租金升幅更加快，最高可達15%。至於私人住宅租金亦於2023年初通關後上升7%，酒店房租同樣上升。由於學生住宿供應持續不足，非本地學生數量高速增長，預期租金將會進一步上升。

仲量聯行香港研究部高級董事鍾楚如稱，該行估計目前有約3.72萬名非本地專上院校學生只能選擇私人住宿，預期該數目將於未來4年上升至5.95萬名。由於學生宿舍建築期較長，也難有合適地皮興建，大學宿舍供應一直無法滿足需求，預期將於在2027至2028學年為私人市場帶來2.23萬個床位的額外住宿需求。

該行指出，私人學生住宿是香港新興物業，目前市場僅提供約1,000個可租用的住宿空間。按整體專上院校學生人數計算，香港私人學生住宿供應率僅為0.4%，較歐洲國家的平均供應率約5%明顯為低。因此，香港的私人學生住宿入住率高企於98%至100%，每個可租用的住宿空間的月租金介乎5,200至14,800元。