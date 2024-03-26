拍賣會連沽5項物業涉額逾千萬　葵涌單位僅賣80萬

環亞物業拍賣周二(26日)共拍岀5項物業，全屬細價項目，涉及成交總額逾千萬港元，該公司董事總經理區蘊聰表示，是次有約60人出席。其中，包括葵涌瑞景大樓B座中層3室銀主單位，實用面積約363方呎，推拍二分之一業權，不交吉，開拍價70萬元，並以80萬元沽出，較開價高約14.3%，呎價2,204元。單位銀行網上估價約317萬元，現時半份業權成交價只達估值的25%。

同場推出旺角新填地街465號高層唐樓單位，屬業主盤，實用面積約580方呎，連租約開價300萬元，最後搶高45萬元或約15%，以345萬元賣出，呎價約5,948元，料買家購入作投資用途。

而由遺產管理人推出拍賣的土瓜灣黃氏大廈低層單位，實用面積約555方呎，推拍價358萬元，獲3組買家出價競投，最終以403萬元拍出，較開價高約45萬元或約12.6%。

此外，場內亦賣出荃灣迷你寫字樓銀主盤，全發商業大廈低層20室，建築面積約291方呎，開價130萬元，獲4組買家爭購，最後搶高34萬元或約26.2%，以164萬元拍出，呎價只約5,636元。另外，以開價11萬元，連租約賣出港島南貝沙灣南灣第2層雙號電單車位。至於原先安排拍賣的大角咀詩歌舞街58號高層單位，以及牛池灣居屋新麗花園B座低層事故單位，都在拍賣前售出。