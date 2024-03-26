Bal Residence加推35伙 首推連平台特色戶
2024年03月26日 20:10
東網電視更多新聞短片
麗新發展(00488)觀塘Bal Residence近日獲批滿意紙，發展商於周二(26日)加推價單第3號合共35個單位，扣除所有折扣後，一房單位折實售價由431.69萬港元起，呎價約13,819元起，並首度推出平台特色戶，新價單折實平均呎價約14,995元。
發展商同時加大優惠，推出90天現金優惠付款辦法及360天靈活付款辦法，最高折扣由15.75%，提高至20.75%。在已推出的單位中，35個單位折實呎價低於15,000元，26個單位折實總價低於500萬，個別單位對比舊價單折扣逾30%。
根據新價單資料，是次佔7伙為位於3樓的連平台特色戶，該批單位最高折扣為18.25%。其中，3樓C室連平台，實用面積303方呎，連44方呎平台，折實售價431.69萬元，呎價約14,247元，為整張價單售價最平單位。
此外，舊有價單有個別單位下調售價，項目21樓F室，實用面積349方呎，最新折實價為532.17萬元，較原有折實價調減約10.6%。
上述單位於3月30日以先到先得方式發售，項目自撒辣後已沽出47伙。