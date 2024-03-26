Bal Residence加推35伙　首推連平台特色戶

發展商同時加大優惠，推出90天現金優惠付款辦法及360天靈活付款辦法，最高折扣由15.75%，提高至20.75%。在已推出的單位中，35個單位折實呎價低於15,000元，26個單位折實總價低於500萬，個別單位對比舊價單折扣逾30%。

根據新價單資料，是次佔7伙為位於3樓的連平台特色戶，該批單位最高折扣為18.25%。其中，3樓C室連平台，實用面積303方呎，連44方呎平台，折實售價431.69萬元，呎價約14,247元，為整張價單售價最平單位。

此外，舊有價單有個別單位下調售價，項目21樓F室，實用面積349方呎，最新折實價為532.17萬元，較原有折實價調減約10.6%。

上述單位於3月30日以先到先得方式發售，項目自撒辣後已沽出47伙。