愉景灣海景戶僅售345萬　呎價跌穿8千　9年貶9%

離島二手屋苑都爆蝕讓潮。大嶼山愉景灣頤峰一房單位，放盤多時無人承接，最終減價至345萬元成交，較2015年購入價帳面再低33萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原余煥銳表示，鴨脷洲海怡半島3月暫錄約28宗二手買7賣，創約14個月新高，屋苑13座中層C室，實用面積紉630方呎，套三房間隔，今年初叫價900萬元，最終減價70萬元，獲用家以830萬元承接，呎價約13,175元。

●美聯唐美珍指，南區貝沙灣2期7座低層A室，實用面積約1,201方呎，套三房連儲物室間隔，獲用家垂青，並斥資約2,500萬元承接，呎價約20,816元。

●香港置業郭詠詩稱，堅尼地城泓都3座中層B室，實用面積約619方呎，三房間隔，享海景，以1,320萬元放售多年，終獲區內客接洽，議價後以1,155萬元成交，呎價約18,659元。

●美聯胡宗樂表示，北角半山珊瑚閣B座中低層1室，並連冇蓋車位，實用面積約877方呎，三房及工人房間隔，望海景，外區租客以1,390萬元入市，呎價約15,849元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角健威花園A座高層4室，實用面積約446方呎，兩房設計，獲買家以550萬元承接，呎價約12,332元，原業主叫價600萬元，減價45萬元成交，減幅約7.5%。

●利嘉閣劉信文稱，西灣河逸濤灣4座低層D室，實用面積約860方呎，套三房連工人套房間隔，外區客睇樓後即與業主進行洽購，原以1,680萬元放售，最終以1,515萬元成交，呎價約17,616元，低市場。

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九龍區

●利嘉閣郭煥然指，藍田滙景花園12座中層H室，實用面積約720方呎，原則三房間隔，最初叫價1,060萬元，隨後降至900萬元，區內換樓客終以890萬元購入，呎價約12,361元，原業主於2016年以約915.4萬元購入，帳蝕25.4萬元。

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新界區

●中原丘祥麟稱，大嶼山愉景灣頤峰2座低層B室，實用面積約439方呎，一房間隔，享海景，放盤一段時間，今年初調整叫價至380萬元，最終以345萬元成交，呎價約7,859元，原業主2015年以378萬元購入，持貨約9年帳面蝕讓33萬元，蝕幅8.7%。

●中原吳家威表示，東涌3月二手買賣已逼近70宗，創13個月新高，居屋裕泰苑A座中層15室，實用面積約375方呎，原則為開放式格局，未補價第二市場叫價300萬元，公屋租戶睇樓一次即承接，呎價約8,000元，3年多帳面升值約53%。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣曉峰園2座中層F室，實用面積約546方呎，兩房間隔，望園景，原先開價665萬元，最終以628萬元易手，呎價約11,502元，原業主於2020年以約725萬元買入，帳面蝕約97萬元。

●祥益龍超君表示，屯門房協居屋景新臺1座中層F室，實用面積約631方呎，套三房間隔，獲區內客綠表客見單位附裝修，原業主增加議幅，減價約17萬元，未補價第二市場以463萬元購入，呎價約7,338元。

●美聯梁浩文指，屯門豐連1座中層C室，實用面積約342方呎，一房設計，以440萬元放售，用家逐議價35萬元，以405萬元承接，呎價約11,842元，原業主2020年以520萬元購入，帳面蝕115萬元，或貶值約22.1%。

●利嘉閣周雪雯稱，上水御皇庭1座中層A室，實用面積約370方呎，兩房間隔，新買家為同區租客，以440萬元購仍入，呎價約11,892元，原業主於2019年以約525萬元買入，帳面貶值約16.2%。

●中原陳國輝表示，粉嶺名都3月暫錄6宗買賣，屋苑2座低層C室，實用面積約376方呎，兩房間隔，開價約385萬元，日前議價後以383萬元易手，呎價約10,186元，新買家為用家，原業主持貨近半年，轉手帳面獲利約50萬元。

●中原周家傑指，大埔嵐山7座中層C室，實用面積約788方呎，套三房間隔，享山景，開價約899萬元，議價後以895萬元沽出，呎價約11,358元，新買家為區內用家。

●中原黃達雄表示，大埔居屋怡雅苑D座低層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，去年10月開價約420萬元，議價後以已補價自由市場價330萬元沽出，呎價約8,229元，新買家為上車客。

●中原霍栢雄指，火炭銀禧花園3月暫錄約9宗買賣，屋苑1座中層H室，實用面積約506方呎，兩房間隔，叫價約580萬元，議價後以558萬元沽出，呎價約11,028元，原業主持貨約兩年，轉手帳面蝕讓約97萬元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城3月暫錄約48宗買賣，已超上月全月錄17宗約1.8倍，創3年新高，屋苑41座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，開價約430萬元，議價後以406萬元易手，呎價約14,296元。

●中原侯惠良表示，沙田溱岸8號3月暫錄約3宗買賣，屋苑1座高層F室，實用面積約507方呎，兩房間隔，望市景，去年11月開價約1,030萬元，年初已調整至1.000萬元，日前議價後以960萬元易手，呎價約18,935元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山3月錄近95宗二手買賣，按月同期增約兩倍多，馬鞍山中心2座中層G室，實用面積約375方呎，兩房間隔，開價約500萬元，議價後以450萬元易手，呎價約12,000元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山居屋錦英苑C座中層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤3個月，已補價自由市場叫價350萬元，減幅約8.6%，以320萬元獲承接，呎價約7,980元。

●美聯羅定康指，將軍澳維景灣畔13座高層C室及D室，實用面積合共約1,063方呎，屬相連單位，四房間隔，原業主以合共約1,480萬元放盤，議價後以1,448.8萬元成交，呎價約13,629元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳君傲灣3座高層A室，實用面積約650方呎，三房間隔，望海景，叫價1,050萬元，放盤1日即獲區內業主洽詢，睇樓兩次即決定增持單位，以1,028萬元購入，呎價約15,815元。

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