新盤愈賣愈旺場 康城項目次輪收票多過首輪
2024年03月26日 21:33
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市場焦點落於兩個鐵路盤，日出康城項目將於周三(27日)次輪發售282伙，最終已截收逾1.17萬入票，打破首輪的收票紀錄。而黃竹坑站項目的示範單位已曝光，有望短期內開價。
●黃竹坑站Blue Coast有機會48小時內上載價單
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3期Blue Coast，或有機會48小時內上載首張價單。發展商指，項目至今已接獲約1,200個查詢，當中本地準買家佔約八成，不少來自西半山。是日最新曝光的示範單位第1B座28樓C室，實用面積972方呎，三房一套間隔，客廳設有雙景觀的廣角窗，而廚房配備的廚櫃及雪櫃零售價值約100萬元。
●日出康城SEASONS PLACE次輪截收11,780張入票
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，早前首輪沽清368伙後，積極籌備周三(27日)的次輪銷售。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，次輪最終截收11,780張認購登記，超額認購逾40倍，打破了首輪收票數字，再刷新今年新盤票王的新紀錄。
●何文田站瑜一3,420萬元同類新高價售出特色戶
華懋集團發展的何文田站瑜一，周二(26日)售出第2A座1樓D室，實用面積949方呎，三房一套連儲物室間隔，另設有291方呎平台，成交價逾3,420.9萬元，呎價約36,048元，為項目同類戶型樓價及呎價成交新高。據悉，瑜一系列項目迄今已累售454伙，套現逾78億元。
●大手客斥資1.77億元購入啟德天璽•海相鄰單位
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周二(26日)通過招標錄得4宗成交，單日套現約2.59億元。當中有兩伙相鄰單位由同一組買家斥資約1.77億元購入。上述相鄰單位分別為第1座16樓A室，實用面積2,183方呎，四房三套間隔，成交價逾1.16億元，呎價為53,300元。同時，第1座16樓B單位，實用面積1,408方呎，四房兩套，以6,054.4萬元售出，呎價為43,000元。
●啟德維港1號連沽兩伙 吸金2,862萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，今(26日)連沽兩伙，共涉2,862.6萬元。當中，1A座31樓A室，實用面積643方呎，屬三房一套間隔，以1,498.6萬元成交，呎價約23,306元。另一伙為1B座26樓H室，實用面積598方呎，屬三房間隔，以1,364萬元成交，呎價約22,809元。
●將軍澳海茵莊園加推價單6號 周六賣22伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周二(26日)上載全新價單6號，提供183伙。項目同日落實將於本周六(30日)公開發售22伙，折實平均呎價約19,279元。發展商指，新價單提供的戶型涵蓋開放式至兩房間隔，如選用「Super 360 天現金付款計劃」並選擇提前付清樓價，買家可享額外8%現金回贈。
●觀塘Bal Residence加推35伙 折實價431萬元起
麗新發展(00488)觀塘Bal Residence，加推價單第3號合共35個單位，扣除所有折扣後，一房單位折實售價由431.69萬港元起，呎價約13,819元起，並首度推出平台特色戶，新價單折實平均呎價約14,995元。此外，舊有價單有個別單位下調售價，項目21樓F室，實用面積349方呎，最新折實價為532.17萬元，較原有折實價調減約10.6%。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期單日沽7伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周二(26日)售出7伙兩房單位，總成交金額4,445.63萬元。其中，6B座9樓A1室，實用面積450方呎，兩房連儲物室間隔，成交價672.63萬元，呎價約14,947元，買家最高可享17%各類現金回贈。
●啟德天瀧三房3,093萬元招標售出
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周二(26日)招標售出三房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為第2座9樓B室，實用面積1,002方呎，成交價3,093萬元，呎價約30,868元。項目由開售至今累售38伙，套現逾17億元。此外，同系的旺角利奧坊系列是日暫錄3宗成交，套現逾1,500萬元。
●西南九龍維港滙III加推價單6號 提供40伙
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周二(26日)上載價單6號，提供40伙，實用面積介乎315至525方呎，折實價由904.04萬元起。當中，27伙特選兩房單位享有3.75%的代繳從價印花稅優惠。
●沙田星凱‧堤岸單日錄3宗成交
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸銷情持續，集團營銷策劃總監楊聰永指出，項目於周二(26日)再沽3伙，已連續5天錄得成交，今日售出單位包括5座45樓D室，實用面積676方呎，三房間隔享城門河景，以1,279.5萬元售出，呎價約18,928元。而座向及戶型相同的5座42樓D室，亦以1,266.4萬元沽出，呎價約18,734元。