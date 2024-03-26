新盤愈賣愈旺場　康城項目次輪收票多過首輪

市場焦點落於兩個鐵路盤，日出康城項目將於周三(27日)次輪發售282伙，最終已截收逾1.17萬入票，打破首輪的收票紀錄。而黃竹坑站項目的示範單位已曝光，有望短期內開價。

●黃竹坑站Blue Coast有機會48小時內上載價單

●日出康城SEASONS PLACE次輪截收11,780張入票

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，早前首輪沽清368伙後，積極籌備周三(27日)的次輪銷售。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，次輪最終截收11,780張認購登記，超額認購逾40倍，打破了首輪收票數字，再刷新今年新盤票王的新紀錄。

●何文田站瑜一3,420萬元同類新高價售出特色戶

華懋集團發展的何文田站瑜一，周二(26日)售出第2A座1樓D室，實用面積949方呎，三房一套連儲物室間隔，另設有291方呎平台，成交價逾3,420.9萬元，呎價約36,048元，為項目同類戶型樓價及呎價成交新高。據悉，瑜一系列項目迄今已累售454伙，套現逾78億元。

●大手客斥資1.77億元購入啟德天璽•海相鄰單位

●啟德維港1號連沽兩伙 吸金2,862萬元

●將軍澳海茵莊園加推價單6號 周六賣22伙

●觀塘Bal Residence加推35伙 折實價431萬元起

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期單日沽7伙

●啟德天瀧三房3,093萬元招標售出

●西南九龍維港滙III加推價單6號 提供40伙

●沙田星凱‧堤岸單日錄3宗成交

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸銷情持續，集團營銷策劃總監楊聰永指出，項目於周二(26日)再沽3伙，已連續5天錄得成交，今日售出單位包括5座45樓D室，實用面積676方呎，三房間隔享城門河景，以1,279.5萬元售出，呎價約18,928元。而座向及戶型相同的5座42樓D室，亦以1,266.4萬元沽出，呎價約18,734元。