美股靠穩　特朗普媒體科技大漲近6成

美股3大指數周二早段平穩，道指升31點，報39,345點；標指升12點，報5,230點；以科技股為主的納指升68點，報16,452點。港股夜期報16,605點，跌60點，低水13點。

美股近日升勢稍為放緩，進入了橫行整固階段。不過，美國銀行技術策略師Stephen Suttmeier最新在一份報告中估計，從長遠技術走勢來看，美股的本輪牛市還能持續至2030年左右，並預計在2026年底前標指有機會升至7,000點。

他解釋稱︰「標指已經從2022年10月的低位已反彈了46%，從低位累積上升106%的中期反彈階段通常能持續大約4年，這表明不排除2026年底升至7,000點的可能。」據他所描繪的技術走勢圖，本輪美股長期牛市正式開始於2013年4月，先後超過了2007年和2000年創下的高位，此後便是一路反覆上行。

至於長期牛市何時會結束，Suttmeier認為至少在2030年底前都看不到盡頭。他說︰「1950至1966年、1980至2000年的長期牛市分別持續了16年和20年，這意味着目前的長期牛市處於中期階段，可能延續到2029至2033年」，並補充，標指目前下個關鍵位在6,150點，這意味着美股還有18%的上漲空間，也符合與所謂「總統周期」相關的規律──通常在美國總統第一個任期的第4年都會為美股帶來上漲動力，而在下行支撐方面應關注4,800和4,600點支持。

企業消息方面，陷入財困的電動車初創公司Fisker據報與「白武士」的談判破裂，其股票已於周一停牌並待進一步公告，公司亦有機會申請破產。據悉該名有意注資Fisker的「白武士」為一家大型汽車製造商。紐約證券交易所亦表示，將啟動Fisker的退市程序。

美國前總統特朗普旗下的特朗普媒體科技(Trump Media & Technology)公司，正式透過特殊目的收購公司(SPAC)借殼上市，股票代號由「DWAC」更改為「DJT」，即特朗普全名Donald John Trump的縮寫。該股早段曾升58.91%，高見79.38美元。