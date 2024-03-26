【業績一覽】好孩子國際、中生聯合、慧聰集團等
2024年03月26日 22:37
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好孩子國際(01086)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利2.03億元，按年升507%，每股盈利0.12元，不派息。
中生聯合(03332)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利5,260.2萬元人民幣，每股盈利5.56分，不派息。公司2022年同期錄股東應佔虧損1,424.6萬元人民幣。
慧聰集團(02280)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損18.29億元人民幣，每股虧損86.21分，不派息。公司2022年同期錄股東應佔虧損2.24億元人民幣。
天元醫療(00557)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損收窄至1,548.4萬元，每股虧損3.88仙，不派息。公司2022年度錄股東應佔虧損2,903.6萬元。
新傳企劃(01284)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利1,452.5萬元，按年跌63.1%，每股盈利2.8仙，派息1.2仙。
美因基因(06667)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利3,003.8萬元人民幣，每股盈利14分，不派息。公司2022年同期錄股東應佔虧損1,761.8萬元人民幣。
濟豐包裝(01820)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利2,241.4萬元人民幣，按年跌1.78%，每股盈利7分，派息8港仙。
東勝智慧城市服務(00265)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利3,349.9萬元，按年升12.3%，每股盈利0.17仙，不派息。
錦興國際控股(02307)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損1.32億元，每股虧損15.3仙，不派息。公司2022年同期錄股東應佔虧損5,795.8萬元。