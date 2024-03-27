東方日報B1：港人北上 零售遭殃
2024年03月27日 00:05
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標普全球建議，本地零售業可透過提升顧客體驗等方法自救。
雖然本地零售銷售在去年通關後一直回升，對商場商舖業主重訂租約有利，但眾所周知僅因疫情期間基數較低所致。無論香港商場業主，抑或快餐連鎖店經營者都不得不承認港人北上消費對業務帶來影響。國際信貸評級機構標準普爾全球發表報告更指出，如加上旅客消費降級、海南島搶高端消費客等，都令本地零售反彈不能持續，當中又以非奢侈品零售業主最受打擊。
該行指出，非奢侈品消費佔本港零售收入80至85%，今年1月該數字按年跌2%，加上同期超級市場零售跌9%，拖累1月總零售銷售僅微增0.9%，較去年12月的增長7.8%大幅收窄。近期大昌食品市場結業，也反映港人到深圳吃喝玩樂之餘，順道採購食品和非奢侈品，替代了本地消費。
該行以太古地產(01972)為例，該公司去年高端零售為主的太古廣場，銷售按年增長44%，但以本地人、非奢侈品為主的太古城中心銷售僅增長6%。雖然奢侈品零售表現相對較好，但標普亦認為情況難以持續。原因是出境旅客較入境旅客多逾一倍的趨勢會延續。另外，來自內地不過夜遊客消費支出，按每位旅客計算較2018年大減逾40%，加上海南省奢侈品免稅、人民幣兌港元弱勢，都令本地奢侈品以至整體零售增長受限。
面對如此嚴峻環境，標普認為，不確定的利好消息在於內地政府會否再擴大個人遊內地城市數目，以及會否恢復一簽多行等政策。至於本地社區商場、日用品商場業主如何自救？該行建議，要提升顧客體驗、加強積分計劃、重新編配租戶組合等。
可是，香港零售物業要完全恢復至疫情前的榮景，該行認為涉及更深層次問題，包括香港要重建作為全球上市集資中心的地位，以及振興投資銀行業。另外，也需要地緣政治緊張的局勢緩和下來。
標普預測，在香港擁有最多日用品零售商場的領展房產基金(00823)，在2024至2025年度的收入只能溫和地增長2至2.5%。領展股價已連挫3個交易日，周二曾低見33.1元，創2012年中以來低位，全日收挫1.59%至33.85元。
領展行政總裁王國龍承認，北區居民周末北上消費，對旗下商場有影響，但由於領展商場主要提供生活所需，因此影響較小。他又認為，本港消費能力將會持續向好，上半年度續租租金平均上調8.7%，有緩慢的提升。他亦對併購新業務感到樂觀，認為只要「二十年一遇」的高息環境再長一段時間，會有優質物業在市場放售，公司會保持耐性去選擇適當的項目。
將於下月接任本港連鎖餐飲集團大家樂(00341)首席執行官的梁可婷亦指，由於北區往返內地較方便，港人北上消費對公司影響較為明顯，公司以持續透過更換菜單、完善產品組合等方法來應對。對於本地增長的部署，她指出，儘管市面多了吉舖，但舖位面積對公司的業務來說較細，而且好位難求，現時仍物色「靚舖」；又指目前在內地只有經營「大家樂」快餐品牌，暫無意將其他品牌引進內地。
該公司亦以「北上」手段擴充。大家樂行政總裁(中國)楊斌表示，現時在大灣區有約170間門店，中期仍會主力發展大灣區城市，並以直營方式經營，目標今年內地門店擴至200間，3年內增至280間。