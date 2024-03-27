東方日報B1：港人北上　零售遭殃

雖然本地零售銷售在去年通關後一直回升，對商場商舖業主重訂租約有利，但眾所周知僅因疫情期間基數較低所致。無論香港商場業主，抑或快餐連鎖店經營者都不得不承認港人北上消費對業務帶來影響。國際信貸評級機構標準普爾全球發表報告更指出，如加上旅客消費降級、海南島搶高端消費客等，都令本地零售反彈不能持續，當中又以非奢侈品零售業主最受打擊。

該行指出，非奢侈品消費佔本港零售收入80至85%，今年1月該數字按年跌2%，加上同期超級市場零售跌9%，拖累1月總零售銷售僅微增0.9%，較去年12月的增長7.8%大幅收窄。近期大昌食品市場結業，也反映港人到深圳吃喝玩樂之餘，順道採購食品和非奢侈品，替代了本地消費。

面對如此嚴峻環境，標普認為，不確定的利好消息在於內地政府會否再擴大個人遊內地城市數目，以及會否恢復一簽多行等政策。至於本地社區商場、日用品商場業主如何自救？該行建議，要提升顧客體驗、加強積分計劃、重新編配租戶組合等。

可是，香港零售物業要完全恢復至疫情前的榮景，該行認為涉及更深層次問題，包括香港要重建作為全球上市集資中心的地位，以及振興投資銀行業。另外，也需要地緣政治緊張的局勢緩和下來。

領展行政總裁王國龍承認，北區居民周末北上消費，對旗下商場有影響，但由於領展商場主要提供生活所需，因此影響較小。他又認為，本港消費能力將會持續向好，上半年度續租租金平均上調8.7%，有緩慢的提升。他亦對併購新業務感到樂觀，認為只要「二十年一遇」的高息環境再長一段時間，會有優質物業在市場放售，公司會保持耐性去選擇適當的項目。

該公司亦以「北上」手段擴充。大家樂行政總裁(中國)楊斌表示，現時在大灣區有約170間門店，中期仍會主力發展大灣區城市，並以直營方式經營，目標今年內地門店擴至200間，3年內增至280間。