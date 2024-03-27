可可豆瘋漲幅度跑贏英偉達　仲貴過銅價

可可豆作為朱古力原料雖然尋常，但今年以來可可豆期貨價格經過周一再飆8.07%後，收市價報每噸9,660美元，史上首度突破9,000美元，更已經累升1.3倍，跑贏比特幣(Bitcoin)同英偉達(Nvidia)，價格更貴過一噸銅，話說倫敦期銅過去52周高位都不過係9,183美元一噸，問你服未！

兩大生產國失收影響深遠

貴成咁，原因係極端氣候同埋樹木疾病令全球兩大可可豆生產國科特迪瓦同加納歉收囉。不過，加納政府要向銀行借錢先有錢採購農民嘅收成，而貸款需要可可豆做抵押品。好嘞，家陣唔夠抵押品，舊年年尾傾掂嘅8億美元貸款，據報有兩億美元仲未到手，咁農民收唔到錢，咪分分鐘無錢買種子同肥料種落去囉，農民隨時無錢種落去，可可豆咪升多浸囉。

咁銅價有無可能再次貴過可可豆呢？難講，高盛睇好今年大宗商品表現，預計期銅價上到一萬美元，原因包括將中國需求增長預測由1.9%調高到4.3%。不過，可可豆都有可能，尤其是基金大戶淨好倉上個禮拜跌落一年低位，即係話價格上漲由實物需求帶動。加納今舖認真頭都大，要央行行長出嚟開腔講點樣撲水畀農民。

事實上，可可豆咁升法令好多朱古力生產商措手不及，一啲直接將舊朱古力縮水，總之喺呢件事上得益嘅一定唔係普通消費者。