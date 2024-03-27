黃雯怡：吉汽轉型進展良好　股價上望...

內地新能源車行業競爭進入白熱化階段。乘聯會表示新一輪價格戰推升3月新能源車銷量，預計銷量達75萬輛左右，按年增長37.1%。吉利汽車作為傳統燃油車大廠，近年轉型新能源車進展良好。而原本的基礎有利於其更好適應價格戰，有機會在激烈競爭中搶奪市場。

吉利汽車去年業績表現勝預期，全年收益增21.1%至1,792億元人民幣(下同)，整體毛利率按年增加1.2個百分點至15.3%。今年銷售目標為190萬輛，相當於按年增13%，其中新能源車銷量目標預期同比增長66%。而根據其公布數據顯示，今年首兩個月汽車銷量錄得開門紅，達32.5萬輛，按年大增55%，其中新能源汽車銷量超9.9萬輛，同比勁增208%。這為達成全年目標奠定良好基礎。

公司積極推出新車，搶佔市場份額，預告吉利、極氪、領克3大品牌今年各有3款全新新能源車推出。由於產品、技術的規模化協同效應進一步顯現，相信隨新產品推出和銷量提升，盈利能力有望持續改善。

吉利汽車現價對應2024年的預測市盈率不足12倍，估值仍處於低位。2月以來股價持續反彈，料有機會進一步走升，上望阻力位11港元。

英皇資本財富管理分析方案高級研究分析員 黃雯怡