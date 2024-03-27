陳樂怡：九興調整業務助提升盈利

展望未來，集團進一步縮減自主品牌零售業務，將資源集中於製造工作，料可擴大盈利優勢。集團提到非運動鞋履製造設施將繼續以接近飽和的狀況營運，此反映客戶需求充裕，產能使用率續處高位。

九興正按照3年計劃落實長期產能擴展項目，包括擴大印尼工廠產能、將部分時尚產品的訂單由越南調配至印尼工廠，另將為運動品牌客戶於印尼另建一個新生產設施。在宏觀環境不明朗的情況下，產品類別組合升級，避開大眾市場激烈競爭，將可增強業務韌性。

另一方面，集團目前手頭現金充裕，淨現金按年增加39.4%至2.87億美元，有條件維持穩定派息。去年派息比率維持在70%，預測2024財年股息率高達8.8厘。現價對應2024財年預測市盈率約9倍，與5年平均值相若，估值合理，股價向上阻力位14.5元，支持位11.8元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)