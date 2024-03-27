【業績一覽】三葉草生物、聯邦制藥、齊魯高速等
2024年03月27日 08:28
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三葉草生物(02197)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損1.38億元人民幣，每股虧損11分，不派息。公司2022年同期錄股東應佔虧損24.51億元人民幣。
聯邦制藥(03933)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利27.01億元人民幣，按年升70.85%，每股盈利148.67分，連特別息派40分。
齊魯高速(01576)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利5.25億元人民幣，按年跌32.8%，每股盈利25分，末期息15分。
信越控股(06038)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利5,700.3萬港元，按年升31.3%，每股盈利5.7仙，末期息2仙。
雲智匯科技(01037)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損1,683.1萬元人民幣，盈轉虧，每股基本虧損2.4分，不派息。公司去年同期錄股東應佔溢利2,783萬元人民幣。
諾亞控股(06686)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利10.09億元人民幣，按年升3.37%，每股盈利291分，連特別息派3.1元人民幣。
迪信通(06188)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損6.3億元人民幣，每股虧損84分，不派息。公司2022年同期錄股東應佔虧損2.75億元人民幣。
信能低碳(00145)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損收窄至1,256.7萬港元，每股基本虧損12仙，不派息。公司2022年度錄股東應佔虧損5,197.2萬元。