【業績一覽】上海証大、達利國際、鐵貨等
2024年03月27日 08:31
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●華油能源(01251)公布截至2023年12月31日止全年，股東應佔溢利1,674.5萬元人民幣，按年升26.46%，不派息。
●建業建榮(01556)公布截至2023年12月31日止全年，股東應佔溢利1.2億元，按年升25.45%，派末期息2仙,特別息2仙，共4仙。
●上海証大(00755)公布截至2023年12月31日止全年，股東應佔溢利8,950.4萬元，按年跌96.89%，不派息。
●建聯集團(00385)公布截至2023年12月31日止全年，股東應佔溢利2,573.4萬元，虧轉盈，派末期息2.5仙。
●中泰期貨(01461)公布截至2023年12月31日止全年，股東應佔溢利1.33億元人民幣(下同)，按年跌 19.49%，末期息每10股派0.14元。
●達利國際(00608)公布截至2023年12月31日止全年度，股東應佔溢利1.13億元，按年跌26.21%，派末期息12仙。
●鐵貨(01029)公布截至2023年12月31日止全年，股東應佔虧損擴大至1.56億美元，不派息。2022年虧損為8,789.6萬美元。