煤炭貿易商：巴爾的摩大橋坍塌　港口煤炭出口恐中斷幾周

外媒報道，煤炭貿易公司Xcoal Energy & Resources行政總裁Ernie Thrasher周二(26日)表示，美國馬里蘭州巴爾的摩行車大橋坍塌事故，恐導致區域煤炭出口中斷達6周之久，並導致多達250萬噸煤炭運輸受阻。

報道指，美國去年煤炭出口量約7,400萬噸，巴爾的摩為全美煤炭第二大出口港，全球能源供應鏈剛開始由疫情影響中恢復，不過目前可能因而受到干擾。

Xcoal位於賓夕凡尼亞州，與幾家供應商合作。Thrasher表示，會見到有些貨物轉移至其他港口，不過其他港口本身就非常繁忙，能夠轉移的貨物量有限。

他又指，由於巴爾的摩煤炭運輸量，佔全球海運煤炭運輸量不到2%，因此大橋坍塌事故對全球價格影響不大。在巴爾的摩出口的煤炭當中，包括大量運往印度、用來發電的燃煤。「從供應鏈角度看，事件將造成一定的破壞或混亂。不過，最大問題是，對印度的影響超過對全球的影響。」

印度每年煤炭需求總量超過10億噸，最近一個財年，印度進口約2.38億噸煤炭，其中約6%來自美國。根據分析公司Energy Aspects研究報告，巴爾的摩出口約1,200萬噸。此外，Energy Aspect估計，出口中斷時間為2至3周。