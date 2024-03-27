巴爾的摩冧橋　全球供應鏈危上加危？

外媒報道，美國馬里蘭州巴爾的摩行車大橋坍塌事故，再次引發人們對全球供應鏈脆弱性的關注，全球供應鏈已經因巴拿馬運河長期乾旱，以及也門胡塞武裝對紅海航運發動襲擊而變得緊張。巴爾的摩是美國東岸最繁忙港口之一，不過新澤西州及維珍尼亞州碼頭恐面臨運輸擠塞的威脅。

福特財務總監John Lawler表示，「這是一個大型港口，流量龐大，因此將會產生影響，」他指將設法解決，必須將部分貨物轉移至東岸其他港口或國內其他地方。

標普全球市場財智表示，截至1月31日，巴爾的摩僅處理今年東岸及墨西哥灣沿岸進口總量約3%。不過，巴爾的摩對汽車及輕型卡車至關重要，因為平治(Mercedes-Benz)、福士汽車(Volkswagen)和寶馬(BMW)等歐洲汽車製造商，都在巴爾的摩港口及周邊地區有營運設施。它並是美國第二大煤炭出口碼頭，一旦關閉可能會影響對印度的運輸。

據IHS Markit和Wood Mackenzie的Genscape稱，約有10幾艘大型船隻及相若數量的拖船被困在巴爾的摩港口，包括貨船、汽車運輸船及一艘名為Palanca Rio的油輪。

報道指，每天約有35,000人使用這座大橋。據美國卡車協會稱，每年通過大橋運輸的貨物價值約280億美元。大橋於1977年投入使用，以美國國歌《星條旗永不落》的作者Francis Scott Key)的名字命名。據估計，當時造價約1.41億美元。分析指，今天的重建可能會花費高達幾十億美元。

巴爾的摩面臨漫長的重建，任何港口可能需時幾周才能恢復營運，因此預計這將加快貨物轉移至美國西岸。數碼貨運平台Flexport創辦人兼行政總裁Ryan Petersen表示，港口吞吐量突然增加10至20%，就足以導致大量積壓及擠塞。

大橋幫助連接巴爾的摩的主要地區，也是巴爾的摩在鋼鐵業衰落後，重新作為物流和電商中心的關鍵所在。憑藉其深水港、短線鐵路及地理位置優越的州際高速公路，該市吸引投資者，紛紛投入資金進行重建。