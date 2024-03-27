張智威：下季恒指料有波幅無升幅　阿里撈底時機未到？

港股本周尚餘兩個交易日。信誠證券聯席董事張智威指，市場年初擔心內房板塊危機，但期後內地頻頻出招救市，加上近期公布的企業業績表現不俗，令恒指能夠從早前低位回升，站穩16,000點水平。張智威預料，第二季恒指會大致維持現時「有波幅，無升幅」格局，但在美國大選等外圍因數影響下，第三季有機會出現較大動盪。