張智威：下季恒指料有波幅無升幅 阿里撈底時機未到？
2024年03月27日 11:39
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
港股本周尚餘兩個交易日。信誠證券聯席董事張智威指，市場年初擔心內房板塊危機，但期後內地頻頻出招救市，加上近期公布的企業業績表現不俗，令恒指能夠從早前低位回升，站穩16,000點水平。張智威預料，第二季恒指會大致維持現時「有波幅，無升幅」格局，但在美國大選等外圍因數影響下，第三季有機會出現較大動盪。
比亞迪股份(01211)去年盈利300.41億元人民幣，按年增長80.72%，末期息每股3.096元人民幣。但張指，單看集團去年第四季營業額按年增15.1%至1,800億元人民幣、淨利潤增18.6%至86.7億元人民幣，低過預期，可見第四季增長放緩，為2022年第一季以來最小增幅。張表示，現時美國對華政策收緊，尤其是對車企，對比亞迪的出口造成一定的打擊；亦擔心車股的盈利增長已見頂，因為減價戰持續，會拖低毛利及利潤，加上「股神」巴菲特仍持有逾2億股未沽出，接下來或有更重的沽壓。張建議，有興趣買入的投資者，應在200元附近才再作考慮。
阿里巴巴(09988)宣布，撤回旗下菜鳥物流在港交所上市的申請，同時收購菜鳥少數股東所持有的已發行股份，約涉資292億港元。張智威認為，可能與現市況難以滿足集資額有關。另外菜鳥物流曾經進行3輪融資，不過今次回購股份的價錢比之後兩次融資價錢更低。至於股價方面，張認為，相比早前擱置分拆方案大跌半成以上，今日低開約1%算輕微，但不建議散戶撈底。