中旅：復活節珠海酒店門票預訂大增 逾半為香港人
2024年03月27日 12:55
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（左至右）副總經理哈玉峰、董事長吳強、總經理馮剛、財務總監張道榮
香港人北上潮不斷，香港中旅國際(00308)執行董事兼總經理馮剛表示，復活節期間旗下珠海海泉灣的預訂情況特別好，大幅優於去年同期，因為在復活節內地沒有放假，故預訂訂單超過一半來自香港。
其中在清明節，也見內地旅遊需求回升，故他對今年五一長假期感到樂觀，表示只要天氣良好，五一旅遊情況「雖不及春節這麼爆，但一定會有增長」。
公司去年度恢復派息，財務總監張道榮表示，按每股金額計，雖然不及2019年，但按盈利計派息比率達58%，比例高於過往，公司將努力增加投資的回報能力，希望未來在派息比率和實際派息金額上不斷增加來回饋股東。
在業務發展方面，副總經理哈玉峰表示，去年9月收購的灣仔君悅居酒店，公司考慮以長租公寓形式出租。公司亦以長租酒店作為未來酒店發展的思路，因為收入穩定和利潤會比較大。
哈又指，公司車務業務去年接待客人數目達到車隊規模的九成，收入回復至68%左右，情況穩定。公司正計劃透過併購來提升車隊綠色能源的使用佔比，另外除了跨境車務之外，亦有意開拓新的車隊業務，詳情有待公布。
至於新的景區和新的品牌產權(IP)方面，董事長吳強表示，有幾個項目正在洽談到初步階段，地點包括深圳、廣東沿海和福建等地，相信今年下半年會有公布。