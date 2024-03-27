瑞銀西九龍新辦公大樓平頂　料2026年初進駐

瑞銀集團周三(27日)就其香港新辦公大樓舉行平頂儀式，集團將租用最近海濱合共14層全座大樓，設有私人升降機大堂及屋頂花園，預計2026年初進駐。

瑞銀集團行政總裁安思杰(Sergio Ermotti)表示，香港是瑞銀集團於亞洲的戰略市場，新辦公大樓將集中所有香港業務於同一屋簷下，加強各個業務部門間的合作，促進業務持續增長，為瑞銀集團開啟精彩的新篇章。

瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，新辦公大樓的優越位置凸顯出集團對香港作為國際金融中心，及其作為「超級聯繫人」連接內地與全球市場的信心。

與此同時，瑞銀與新地交換「綠色租賃協議」，強調瑞銀對實現可持續發展及碳中和的承諾。有關協議載有將由新地管理的適用法律、認證及標準，以提升大樓在環保及健康方面的整體表現。