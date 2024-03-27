康業於首屆「職安健創科大獎」獲4獎項　凸顯公司創新思維

【特約報道】康業服務有限公司(康業)一直與時並進，致力推動創新科技應用，打造高效智能生活環境。康業3月8日於由職業安全健康局(職安局)—職安健創新及資訊科技委員會主辦的「職安健創科大獎」中，以自行研發項目「ThreeR(VR/AR/MR)虛擬大廈-綜合緊急事件培訓平台」獲頒發兩大獎項，分別是「職安局第一屆職安健創科大獎」銀獎(公開組)，並以最高票數獲得「最受歡迎創新項目大獎」；同時亦以「颱風監察及管理平台」及「智快知天氣警報系統」項目分別獲頒嘉許證書。康業更成為首間及唯一一間獲獎的物業管理公司，同時榮獲四大職安健創科獎項，展現出公司對創新和提升職業安全及健康的貢獻與承諾。

康業多年來為行業研發各種創新培訓科技，不但早於2018年設立智能培訓中心，亦於2022年特別為物業及保安業界首創「ThreeR(VR/AR/MR)虛擬大廈-綜合緊急事件培訓平台」，以先學習、後體驗、再實習的教學方針，運用擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)及混合實境(MR)三大智能科技應用，設計了業界首個3R綜合緊急事件培訓平台，務求令員工循序漸進地進行學習。

虛擬培訓內設有不同大廈場景、道具角色及緊急事件(如火警處理、交通意外處理、發現不明物體處理、傷者處理、水浸處理、電力安全、樹木安全等)，為員工帶來創新且多元化的培訓體驗。員工能在一個安全且可控的環境，如身歷其境地學習相應的緊急應對技巧和處理程序，考驗員工應變能力，並能定期反覆演練，從而更熟習應對緊急事件的技能。完成訓練後，系統會自動評估處理步驟、時間性、安全性等，強化學習效果，大大提高了員工的技能水平及職安健意識，還提升了公司整體的工作安全和效率，為客戶提供更安全、高效及創新的物業管理服務。

康業多年來積極培育人才，公司早於2010年獲香港學術及職業資歷評審局審批，自行開辦資歷架構認可課程，並於2022年開辦「綜合物業服務管理高等文憑(資歷架構第4級)」課程，課程同時獲物業管理業監管局批准認可，成為「物業管理人(第2級)牌照」的指明學歷，成為業界首間及唯一舉辦物業管理人(第2級)牌照課程及資歷架構第4級課程的公司。康業一直為員工提供有系統及高質素的專業培訓，鼓勵員工持續學習獲取物管從業員的牌照資格。為了加強員工培訓，康業將此「ThreeR(VR/AR/MR)虛擬大廈-綜合緊急事件培訓平台」融入公司開辦的牌照課程內容中，成為康業培育人才的重要工具，進一步強化員工的智能培訓體驗，塑造出實地場景的培訓。截至目前，已有超過1000名員工透過這嶄新培訓平台完成課程，推動物業管理行業專業化，為客戶提供更優質的服務。

康業一直秉持母公司新地「以心建家」的管理哲學及「以心待客」的理念，堅守永續發展的企業原則，持續提升公司管治水平，培育優秀專業的物業管理人才，推廣更安全的工作場所，提高職安健水平，以優質貼心服務、創新智能科技、環保節能管理，為客戶、員工、夥伴及社區創造長遠價值，締造一個更美好的居所、更和諧的社區。