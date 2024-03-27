會財局：上市審計員流失率逾3成　企業應確保審計費夠用

儘管港府出盡招數搶人才，惟本港人才流失問題仍未解決！會計及財務匯報局(會財局)首份香港公眾利益審計員及高級審計員實體審計市場分析報告發現，截至去年6月底止全年，不同類別的本地公眾利益實體核數師當中，審計員的平均流失率介乎33.2%至36.2%，而高級審計員的平均流失率介乎22.1%至39%，反映問題嚴重。

報告顯示，行業正面對高員工空缺率和流失率，尤其是初級職位。按服務公眾利益實數目劃分的類別A、B、C之中，規模最小的類別C(審計1至9家公眾利益實體)的會計師行的問題最嚴重，審計員及高級審計員的空缺率分別為25.5%和24.2%。至於審計10至100家的類別B中型會計師行，審計員及高級審計員空缺率為16.1%和16.9%；審計逾100家公眾利益實體的類別A會計師行，審計員及高級審計員空缺率為5.8%和4.5%。

會財局署任行政總裁賴翠碧直言，員工的高空缺率及流失率，令人質疑核數師是否有充足及具備經驗的審計人員來執行所需的審計程序。

她強調，公眾利益實體核數師在承擔審計項目前，必須確保其擁有充足及適當資源，人員短缺絕不應成為令審計質素受損的藉口。縱使使用服務中心的員工可能有助減輕高空缺率的影響，公眾利益實體核數師應當制訂政策及程序，以確保對相關服務中心的員工的工作進行適當的指導、監督及審閱。

值得留意的是，報告提到，有52.9%的小型會計師行表示曾遇到可能影響審計質素的費用壓力，而中型及大型會計師行亦分有33.3%及47.6%有相同經歷。政策、註冊及監督部署任主管黃穎婷指，如果審計費用與核數師工作的時間、努力與工作品質不相稱，將會影響審計質素。合理的審計費用不僅可以令事務所壯大及蓬勃發展，亦有助投放充足資源來建立系統、培養員工及提升資訊科技。

會財局敦促公眾利益實體核數師在承擔公眾利益實體審計項目前，需保證人力資源充足；積極與上市公司溝通及展現審計質素的價值；利用多元化的人才庫提高審計質素。

會財局亦敦促上市公司的審計委員會，在審計費用談判過程中發揮作用，確保審計費用的協議水平，足以讓核數師投入足夠時間和適當資源，進行高質素的審計。在選擇公眾利益實體核數師時應考慮多項因素，例如公眾利益實體核數師資源的充足度及適當性，包括其員工流失率及空缺率、向員工提供的持續專業進修培訓水平、性質及質素，以及審計過程中就科技的應用。

會財局於2023年11月進行問卷調查，訪問為在2020年7月1日至2023年6月30日期間進行過至少一項公眾利益實體項目的本地公眾利益實體核數師。