【業績一覽】包括上海實業控股、滿貫集團等
2024年03月27日 16:48
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●上海實業控股(00363)公布截至去年12月底止全年業績，純利34.23億港元，按年升47.96%；每股盈利3.149元。派末期息52仙。
●滿貫集團(03390)公布截至去年12月底止全年業績，純利2.97億港元，按年升579%；每股盈利38仙。末期息3.5仙。
●泉峰控股(02285)公布截至去年12月底止全年業績，轉蝕3,713.7萬美元，對上一年同期賺1.39億美元；每股虧損7美仙。派特別息3.54美仙(相當於27.64港仙)，不派末期息。
●大同集團(00544)公布截至去年12月底止全年業績，純利567.2萬港元，按年升19.1%；每股盈利1.96仙。不派息。
●道和環球(00915)公布截至去年12月底止全年業績，純利197.8萬美元，按年升93.7%；每股盈利0.13美仙。不派息。
●速騰聚創(02498)公布截至去年12月底止全年業績，虧損擴大至43.36億元人民幣(下同)，對上一年同期蝕20.88億元；每股虧損44.67元。不派息。
●融信服務(02207)公布截至去年12月底止全年業績，純利1,065.8萬元人民幣(下同)，按年跌31.3%；每股盈利0.02元。不派息。
●滄港鐵路(02169)公布截至去年12月底止全年業績，純利5,897.8萬元人民幣(下同)，按年跌13.3%；每股盈利0.06元。派末期息0.6分。
●拉夏貝爾(06116)公布截至去年12月底止全年業績，虧損收窄至7.33億元人民幣(下同)，對上一年同期蝕10.74億元；每股虧損1.35元。不派息。
●翼辰實業(01596)公布截至去年12月底止全年業績，純利4,944.5萬元人民幣(下同)，按年跌69.2%；每股盈利6分。派末期息1.0024分。