李達志︰數字人民幣將在本港擴大試點範圍　更多人用FPS增值

金管局副總裁李達志發表《匯思》文章講述轉數快(FPS)，指FPS交易量及金額一直穩步上升，2018年9月推出5年多以來，每年錄得雙位數字增長，2023年達平均每天125萬筆交易，2019首次全年營運起平均每年增長64%，港元交易額平均每日達90億港元，年均增長38%。

他表示，自己最少已有5年沒有親身到銀行或自動櫃員機轉帳，因為隨着轉數快於2018年9月誕生後，銀行與電子錢包全面接通，只需簡單地按幾下手機，便可即時完成跨行轉帳。

轉數快推出以來，登記數字平均每年增長46%，從2018年底的200多萬，增加至2023年底的1,360萬，差不多是本港人口2的兩倍。手機號碼是最受歡迎的選項，現時大約有440萬個電話號碼綁定超過790萬個帳戶，1個電話平均綁定了約2個不同銀行戶口或電子錢包。事實上1個手機號碼綁定超過5個帳戶或以上的用戶，亦有18多萬個，相信是方便調撥自己不同帳戶之間的資金。此外，使用電郵地址及轉數快識別碼登記的帳戶，分別有超過200萬和250萬個。

至於適用於機構發放款項的香港身份證號碼，至今亦有超過100萬個登記。舉例來説，企業可採用僱員的身份證號碼經轉數快發放薪酬，即使僱員日後希望更改出糧戶口亦毋須經由僱主安排，更加方便之餘又可減省公司行政工作。金管局現時已提供這個選擇給員工，亦獲得不少同事採用。

除了去年底與泰國PromptPay互聯互通，李達志指，金管局一直與中國人民銀行數字貨幣研究所推進數字人民幣在香港的跨境試點測試，繼今年初與多家營運機構及香港本地銀行完成演練後，預計數字人民幣將在香港進一步擴大試點範圍，屆時更多香港市民將可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並透過轉數快為其數字人民幣錢包增值，以便利需要在內地生活或消費的香港居民在內地支付；內地遊客也可以在港使用數幣錢包消費，為粵港澳大灣區「一小時生活圈」提供支付配套。