金管局：去年底香港家庭負債佔GDP比率降至92.7%

金管局發表《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，指本港家庭負債佔本地生產總值(GDP)的比率由2023年上半年的95.9%，下跌至2023年下半年的92.7%。在此期間，家庭負債佔GDP的比率下降3.2個百分點，當中3.6個百分點的跌幅是由本港名義GDP的增長所帶動，而家庭負債的增長一定程度上，將該比率的跌幅抵銷0.4個百分點。

值得留意的是，由於其性質簡單，因此家庭負債佔GDP比率經常被用作評估家庭財務狀況穩健程度的指標。在詮釋這個比率時需要注意，為方便作跨經濟體比較，這種比率的分母只採用了名義GDP去代表家庭收入，而不是借款家庭的實際收入。因此，比率並不反映經濟體內家庭的實際償債負擔。而且比率的分子只反映家庭的負債總額，而不是已計及家庭資產的負債淨額。因此，若要全面及客觀評估家庭負債的風險，就需要參考其他不同的因素，包括實際的供款與入息比率及家庭的資產狀況。

事實上，銀行新批按揭貸款的平均供款與入息比率一直處於健康水平，2024年1月的平均數字為40.2%。家庭資產淨值也維持在高位。2022年香港的家庭資產淨值對負債比率及家庭安全資產對負債比率分別處於9.9倍及2.9倍的高位，遠高於大多數其他發達經濟體，顯示香港整體的家庭財務狀況穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。

然而，金管局指，置業負擔能力在2023年下半年雖然有改善迹象，但仍然偏緊。隨着樓價下調和家庭收入增加，樓價與收入比率回落至14.2，與1997年的高位相若。同樣地，收入槓桿比率亦下降至72.5%，但仍遠高於其長期平均值。