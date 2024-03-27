金管局︰港銀內地企業不良貸款率降至2.58%

金管局發表《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，指本港銀行貸款組合的資產質素於2023年下半年輕微轉差。所有認可機構的總特定分類貸款比率由2023年6月底的1.5%上升至2023年12月底的1.56%。

同樣地，所有認可機構的逾期及經重組貸款比率亦由2023年6月底的1.09%上升至2023年12月底的1.24%。儘管香港銀行業的總特定分類貸款比率輕微上升，但資產質素仍然維持在健康水平。

關鍵是，內房壞帳對港銀的影響幾何？報告提到，所有認可機構的中國內地相關貸款的總特定分類貸款比率由2023年6月底的2.41%升至2023年底的2.58%，但是，這個比率較9月底的2.68%下降了0.1個百分點。

報告指，本港銀行業的內地相關貸款總額由2023年6月底的4.39萬億港元減少3.7%，至2023年12月底的4.226萬億港元，佔總資產的比率由14.4%降至13.7%。其他非銀行類客戶風險承擔增加6.7%至2.011萬億港元。

不管如何，金管局坦言，雖然內地當局推出刺激經濟措施以提振內需，但這些措施的全面效果可能需要一段時間才能顯現，而內地經濟短期表現可能面臨多項挑戰，當中包括國內房地產行業疲弱及全球地緣政治緊張局勢。因此，銀行在管理相關信貸風險時須保持警惕。