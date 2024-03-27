督導小組與ISSB加強合作　推動香港可持續發展披露

綠色和可持續金融跨機構督導小組(下稱督導小組)和國際可持續準則理事會(International Sustainability Standards Board，簡稱ISSB)的成員周三(27日)舉行會議，雙方同意加強合作，以開展全面的技能培訓計劃，亦會在推動香港可持續發展披露要求與國際標準一致的工作上繼續保持溝通。

督導小組和ISSB舉辦了一場業界圓桌會議，約20位上市公司和不同金融服務業代表參與。與會者就可持續披露的經驗以及香港和亞洲區企業作出可持續發展披露的獨特情況交換了意見，亦探討了本地可持續披露生態系統中有哪些核心要素需要更多支援。

國際可持續準則理事會副主席華敬東表示，圓桌會議是一個重要的機遇，以聽取和討論香港在建立本地可持續發展披露生態系統方面取得的進展，當中包括採納國際財務報告可持續披露準則為其中一個關鍵元素。ISSB與香港及區域的業界和監管機構緊密合作，以提升技能和推動更透明的可持續發展披露。

財經事務及庫務局局長許正宇指，港府剛發表願景宣言，闡明香港的目標是成為首批將本地可持續匯報準則銜接國際財務報告可持續披露準則的司法管轄區。是次與ISSB及其北京辦事處交流會面加深了雙方的合作，有助香港可持續披露生態圈的長遠發展。

督導小組聯席主席兼香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，督導小組將以現有的舉措作為基礎，進一步推廣數據可用性並發展可持續金融人才和行業的能力。這些元素對於香港成功採納國際可持續發展匯報準則至關重要，樂見能與ISSB及其北京辦事處加強合作，並將繼續與本地和國際持份者交流。