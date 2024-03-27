智庫：英國將失800萬個職位　除非政府咁樣應對AI...

外媒報道，英國公共政策研究所周三(27日)發表報告，警告在目前政策下，800萬英國職位有被人工智能取代的風險。

該智庫稱，AI已影響英國員工所做工作中的11%內容；若企業更深入地整合技術，或會上升至近60%。非全職、入門級及客戶服務等後台工作的風險最大，高薪工作也昃愈來愈受影響。

該研究所高級經濟學家Carsten Jung表示：「目前生成式AI能或會導致勞動力市場陷入嚴重混亂，亦可能極大地促進經濟增長，但無論如何，都將改變數百萬人的命運」。該研究分析了英國所有工作類型中的22,000項任務。

他說，「就業末日並非不可避免，政府、僱主及工會現有機會作出關鍵決策，以確保我們很好地管理這項新技術。」

該國政府於去年11月份的報告中承認，AI已影響金融及保險行業就業。呼籲學校和僱主培養員工掌握相應技能去適應上述變局。

研究所稱，在AI背景下，是就業損失抑或實現經濟增長，政府的政策至關重要。

研究人員料，如果沒有任何政策變化，AI將奪去800萬個工作職位，且不會帶來任何經濟效益。

報告指，政府應制定AI策略去支持就業轉型，及分配自動化所帶來的收益，而不能被少數公司綁架。相應建議包括實施財政激勵措施去增加，而不是取代就業，監管改革，及支持不大傾向於實現自動化的綠色就業。