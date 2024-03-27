中國人壽去年少賺30.7% 末期息降至0.43元人幣

國壽指，期內總保費達6,413.8億元，按年升4.3%，保費規模創歷史新高，穩居行業首位；新單保費為2,108.13億元，按年升14.1%；首年期交保費為1,125.73億元，按年升16.7%，其中10年期及以上首年期交保費為495.22億元，按年升18.4%，佔首年期交保費的比重提升0.62個百分點。1年新業務價值(NBV)368.6億元，比2022年同期使用新經濟假設重述的結果增長11.9%。

展望未來，國壽稱，現時長債孳息率仍處於歷史低位，優質資產供給不足可能延續，股市波動風險仍然存在，資負匹配壓力較大，隊伍轉型升級仍面臨一定的挑戰，「產品+服務」模式構建仍需深入探索，改革紅利的全面釋放仍需時間。預期2024年度，公司資金能夠滿足保險業務支出以及新的一般投資項目需求。