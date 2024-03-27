交行：內房逐步回暖　仍需加強風險管控

內房問題方面，交行副總裁殷久勇表示，隨着當局出台一系列政策支持房市，內地房地產市場已逐步企穩回暖。不過，今年首兩個月，市場數據顯示銷售數字仍較為低迷，部分房企仍處於風險出清的過程，銀行對房地產風險的管控仍需進一步加強。

他指，未來對房地產行業的品質管控仍是該行的工作重點，將持續加強對房地產業務風險的管理，按不同企業制定和落實風險管控策略，對風險預早識別及預警，保持房地產行業貸款整體品質總體穩定。

殷表示，目前該行的房地產相關貸款的撥備計提，顯著高於全行平均水平，其房地產貸款資產集中在長三角、大灣區、京津冀等有產業及人口支撐的核心城市，當中又以住宅項目居多，認為該行房地產風險仍屬可控。

行長劉珺補充，該行在過去4年間，針對房地產、地方債、中小金融機構的同業債務三項「灰犀牛」的信用風險管理技術和體系建設方面已取得一定的成果，對相關風險的管理基本上達到市場平均水平，甚至更好的位置。