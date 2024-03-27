財富傳承學院主席鄭志剛：香港擁跨代家族財富管理經驗

香港有不少家族企業經營了三至四代，自然在過去幾十年內，培養了擁有豐富經驗、服務多個家族世代的財富管理人才。他指出，「香港有一樣是其他地方沒有的，那就是多代人的經驗。」

鄭志剛表示，香港有將近6萬名財富管理從業者，他們在1940年代、50年代和60年代以來就服務多代人，而且香港擁有超過2萬億元的管理資產規模，香港亦是中西文化交匯的地方，也是世界上最多元化、包容度最高、最寬容的城市。

他稱，香港擁有的強大優勢，就是進入大灣區市場的橋樑，而在港建立家族辦公室，代表在未來5至15年內，可面向整個中國財富管理的未來，「你不希望只關注中國一兩年，你要有一個更長遠的視野」，故此必須現在建立一個平台、一條通道、一條路來進入中國。

他反問，如果投資者為了分散風險，把資金投放在新加坡和杜拜，為何不考慮在香港呢？香港不受限於傳統的財富管理，同時擁有多元化的投資種類，包括影響力投資(Impact Investment)、慈善事業、文化藝術投資等。他又指，香港是全球第二大藝術品拍賣市場，各地的資金、藝術和奢侈品都匯聚於此，香港國際機場正興建藝術品存儲設施。