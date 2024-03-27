香港科技探索去年少賺78% 未來2年要謹慎面對
2024年03月27日 19:49
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港人自通關以來北上又外遊，令經營網購平台HKTVmall的香港科技探索(01137)去年業績備受外界關注。截至去年12月底止的全年，該企少賺78.64%至4,532.1萬元；單計下半年更倒蝕337.5萬元，以半年計，是自2021年以來再次錄得虧損。集團更直言，要達致原先目標，即在2026年取得120億元的整體訂單總商品交易額(GMV)金額並不容易，且需時多幾年才可做到。香港科技探索股價周三隨市下跌2.84%，收報1.71元。
被問及如何看本港零售市道，副主席王維基稱相信大部分零售商都面對挑戰，背後原因不外乎是人口轉變、亞洲政治經濟不穩、以及股樓不振因素影響了消費信心，認為這一、兩年要謹慎面對。
王又稱，集團GMV按年持平已屬好現象，因客戶以中產人士為主，所以港人北上消費對旗下網購平台影響不大。
業績公告則顯示，香港科技探索去年已完成的GMV金額，按年微升0.27%至82.1億元。按產品類別劃分，貢獻最大的糧油雜貨佔上述GMV比重，由2022年時的49%降至42.7%，金額亦由40.1億元減至35.1億元。該企解釋，主因去年無再出現如2022年第5波疫情推升的糧油雜貨需求，以及港人外遊次數上升所致。
至於期內每名客戶季度平均購買頻率，則由2022年第四季的5.1次，下跌至去年第四季的4.6次。全年計，香港電子商貿業務的總毛利率及混合佣金率下跌1.1個百分點至22.3%。