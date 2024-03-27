香港科技探索去年少賺78%　未來2年要謹慎面對

被問及如何看本港零售市道，副主席王維基稱相信大部分零售商都面對挑戰，背後原因不外乎是人口轉變、亞洲政治經濟不穩、以及股樓不振因素影響了消費信心，認為這一、兩年要謹慎面對。

王又稱，集團GMV按年持平已屬好現象，因客戶以中產人士為主，所以港人北上消費對旗下網購平台影響不大。

業績公告則顯示，香港科技探索去年已完成的GMV金額，按年微升0.27%至82.1億元。按產品類別劃分，貢獻最大的糧油雜貨佔上述GMV比重，由2022年時的49%降至42.7%，金額亦由40.1億元減至35.1億元。該企解釋，主因去年無再出現如2022年第5波疫情推升的糧油雜貨需求，以及港人外遊次數上升所致。

至於期內每名客戶季度平均購買頻率，則由2022年第四季的5.1次，下跌至去年第四季的4.6次。全年計，香港電子商貿業務的總毛利率及混合佣金率下跌1.1個百分點至22.3%。